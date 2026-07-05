Erling Haaland tuvo su graduación mundialista ante Brasil

Erling Haaland se vistió de héroe en Nueva Jersey al firmar un implacable doblete que selló la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El temible atacante nórdico destrabó un compromiso sumamente disputado frente a Brasil, haciendo valer su jerarquía en las instancias definitivas de los octavos de final.

Erling Haaland igualó un récord de Gerd Müller en la Copa del Mundo

La férrea línea defensiva de la 'Canarinha sufrió en demasía para contener las constantes embestidas del potente delantero del Manchester City. Haaland mantuvo bajo máxima alerta a los zagueros rivales durante todo el choque y apareció con una contundencia quirúrgica para mandar el balón al fondo de las redes.

El arsenal noruego encontró en su gran referente al líder perfecto para guiar un triunfo dramático por marcador de 2-1 . Con estas dos anotaciones en los minutos 79 y 89, el ariete alcanzó la notable cifra de siete tantos en lo que va del certamen mundialista.