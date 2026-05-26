"Defender y contragolpear", la estrategia de Brasil en el Mundial

EFE

Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, reveló la estrategia del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, para el Mundial 2026: defender "muy bien" y salir al contragolpe.

En una entrevista al canal CazéTV grabada el 20 de mayo y divulgada de manera íntegra esta madrugada, Vini dijo que tiene la "mejor expectativa posible" para el próximo Mundial, que empezará en junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Considera que los brasileños no son los favoritos para alzarse con el título, pero en el seno del vestuario creen -sostuvo- que pueden hacer una "excelente Copa del Mundo y cambiar la historia de Brasil después de tanto tiempo sin ganar".

"Vamos a hacer un trabajo excelente; vamos a defender muy bien e intentar salir al contragolpe. Es lo que el míster siempre nos pide", reveló la estrella del Real Madrid.

Eles estão na área! Nossos craques já se encontram na Granja Comary para início da preparação para a Copa do Mundo de 2026. 🇧🇷🔥⚽️#BateNoPeito pic.twitter.com/zKcfvMKMTu — brasil (@CBF_Futebol) May 27, 2026

De 'Carletto', al frente de la Canarinha desde hace un año, dijo que tiene "experiencia, bagaje y títulos", algo que en su opinión "cuenta mucho" en este tipo de competiciones.

Vini es uno de los líderes de la lista de 26 jugdaores convocados por el técnico italiano, en la que también figuran Endrick y Neymar, quien no juega con la absoluta desde que se lesionó de gravedad en la rodilla en octubre de 2023.

El 7 comentó el nerviosismo de Endrick, cedido esta última temporada por el Real Madrid en el Olympique de Lyon, en los días previos a la divulgación de la lista mundialista, y la decepción de Neymar cuando Ancelotti no lo convocaba meses atrás.

"Endrick me hartó preguntando si iba, si no iba, que qué pensaba. Le decía: tranquilo. (...) Me mandaba mensajes casi todos los días diciendo: ¡Madre mía! Estoy muy nervioso. Y yo le respondía: calma, va a llegar, estarás con nosotros", relató.

Vinícius también confesó que en todas las convocatorias conversó con Neymar.

Casemiro es el primero en llegar a la concentración de Brasil El mediocampista arribó a Río de Janeiro para iniciar la preparación brasileña.

"En todas me decía: Caramba, Ancelotti no me ha llevado de nuevo. Estoy muy triste. Pero yo siempre le dije que 'el viejo' confiaba en él y que a la hora de la verdad lo iba a llevar", expresó.

Del 10 del Santos dijo que es el "ídolo" de todos y que siempre tuvo un "cariño muy grande" por él.

"Estoy feliz porque, después de haberse lesionado y haber sufrido tanto, ha podido volver a la selección y tener una última oportunidad (...) Poder jugar con él será un honor y, si Dios quiere, que sea un último baile maravilloso con el título de la Copa del Mundo", añadió.

Vini espera, además, que Neymar vista el 10 de Brasil, rechazando la polémica sobre su supuesta ambición para enfundarse el dorsal de Pelé.

El atacante de São Gonçalo también dijo estar tranquilo sobre su responsabilidad en la selección y reconoció que puede "mejorar mucho" su nivel en la Canarinha para jugar igual de bien que en el Real Madrid.