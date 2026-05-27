Iniciaron las promesas de campaña de Enrique Riquelme en el Real Madrid

EFE

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia a las elecciones del Real Madrid el próximo 7 de junio, presentó su proyecto social, que incluye la construcción de un recinto con capacidad para 15 mil personas destinado al baloncesto y conciertos, además de un hotel y espacios para los socios en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Riquelme también anunció una treintena de medidas dirigidas a los alrededor de 100 mil afiliados del club, como la reducción de un 50 por ciento de la cuota hasta que el Real Madrid vuelva a ganar la Liga de Campeones, en el acto celebrado en una sala de Madrid para presentar el primero de los bloques de su programa electoral.

"Es la mayor transformación para el socio y por el socio en la historia del Real Madrid. Es un proyecto que por primera vez piensa en los dueños del club, no en la privatización y en vender el club. Es un proyecto por y para sus socios y un lugar para la convivencia", aseguró Riquelme para describir su oferta.

Valdebebas será la nueva casa del socio madridista pic.twitter.com/UZPtDDryHv — Enrique Riquelme (@ERiquelme_2026) May 27, 2026

El empresario alicantino, de 37 años, llegó a la sala con chaqueta, pero rápidamente se la quitó, se remangó y, con un micrófono de diadema y un pasador de diapositivas, empezó a desgranar sus propuestas durante una media hora.

"Este es el primero de los bloques, el social, del que quiero hablar al principio de la campaña. Si no, luego los mensajes se van a perder con fichajes, a quién traes y ruido mediático, también interesante y el socio lo quiere saber, pero es tremendamente importante empezar a hablar del socio. Ya tendremos tiempo de hablar de la parte deportiva", esgrimió Riquelme para justificar que aún no haya dado a conocer posibles fichajes de entrenador y jugadores.

El candidato hizo hincapié en que su prioridad son los afiliados y hacer del club "un lugar para todos los madridistas en todo el mundo". "Es un proyecto en el que no hay improvisación, en el que venimos trabajando desde 2021", explicó.

A través de un vídeo, desveló su plan de hacer de Valdebebas "la ciudad del socio", dotándola de un nuevo pabellón -el Real Madrid Arena- de 15 mil personas para el equipo de baloncesto y conciertos.

¡Histórico! Ningún jugador del Real Madrid irá al Mundial con España Por primera vez ningún jugador merengue jugará con La Roja la Copa del Mundo

También construiría una plaza para 25 mil personas en las que podrían seguirse los partidos del equipo en una pantalla gigante, un 'club house' de 22 mil metros cuadrados, un centro acuático exterior, un auditorio para eventos para 1,500 asistentes, 11 campos de futbol, 41 pistas de pádel y tenis, seis pistas de baloncesto, zona infantil y un hotel premium donde se alojarían los socios con precio reducido.

Otra propuesta es ampliar de 6 mil a 20 mil el aforo del estadio Alfredo di Stéfano donde juega el Castilla y el equipo femenino, del que se mostró partidario de que dispute más encuentros en el Bernabéu.

"Con nuestro proyecto, el Real Madrid, si soy presidente, volverá a ser de sus socios (...) El Real Madrid es global, pero el club es de los socios", incidió en su mensaje en contra de la privatización y de que Valdebebas sea también un espacio para este colectivo.