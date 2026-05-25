¡Histórico! Ningún jugador del Real Madrid irá al Mundial con España

Héctor Cantú

La desastrosa temporada que tuvo el Real Madrid en e ciclo 2025-2026, recibió el último puntillazo con la convocatoria de la Selección Española para el Mundial 2026.

Por primera vez en la historia, ningún futbolista merengue defenderá la camiseta de la Furia Roja en la próxima Copa del Mundo, un dato que contrasta con los 7 jugadores del Barcelona que formarán parte del equipo nacional.

🎙️ "Calidad, humanidad y competitividad. En eso somos un equipo muy poderoso".



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La ausencia más notoria es la de Dean Huijsen, quien había sido parte de la camada de jugadores jóvenes que Luis de la Fuente había probado de manera sostenida en convocatorias anteriores.

Sin embargo, los números de Huijsen, combinados con la mala temporada del Real Madrid, llevaron a De la Fuente a inclinarse por otros futbolistas como Eric García (Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid).

Previamente, en el primer corte de caja, Luis de la Fuente había perfilado como posibles convocados, además de Huijsen, a Fran y Gonzalo García. Ninguno de ellos terminó por recibir el llamado final.

En el Mundial 2010, cuando España levantó la Copa del Mundo, cinco jugadores fueron parte de la convocatoria final: Iker Casillas, Raúl Albiol, Sergio Ramos, Álvaro Arbeloa y Xabi Alonso.

🎙️ "Ha sido una lista muy madurada, trabajada y analizada".



➡️ "Llevamos muchísimos meses pensando en la lista".



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Contrasta también con la selección que fue campeona de Europa en 2024, cuando tres jugadores del Real Madrid formaron parte de este grupo.

La debacle del Real Madrid en la temporada es evidente y serán jugadores de otras selecciones, las que representen al club en la próxima justa mundialista.