Tremenda fiesta de despedida entre el Real Madrid y Athletic

Enrique Gómez

Jugando sin presión y ya con ánimo vacacional, el Real Madrid fue brillante en el Santiago Bernabéu.

En su última presentación de la temporada, el equipo ‘blanco’ tuvo un emocionante (y emocional) partido contra el Athletic Club, pues también marcó las despedidas de David Alaba y Dani Carvajal.

Victoria 4-2 del Real Madrid sobre el equipo de Bilbao, que también quiso ser parte de la ‘fiesta’ en la capital española y se despidió con dos buenos goles y plantándole desafío al poderoso rival, al menos en el marcador.

El Real Madrid (que terminó con las manos vacías esta campaña) cerró su participación en La Liga con 86 puntos, ocho menos que el campeón Barcelona, pero 17 más que el Villarreal y el Atlético de Madrid, tercer y cuarto lugar respectivamente, pero que aún tienen pendiente su partido por la Jornada 38.

Así fueron los goles de este partido ‘relajado’ en el Santiago Bernabéu:

· 1-0 (11’): Gonzalo García recibió un larguísimo pase filtrado, controló frente al portero y definió

· 2-0 (40’): Golazo de Jude Bellingham; balón bajado en los linderos del área y definición de aire

· 2-1 (45’): Gorka Guruzeta midió un centro flotado, acomodó el cuerpo y anotó con una volea

· 3-1 (50’): Kylian Mbappé recortó hacia la media luna y desde fuera, puso el balón en la esquina

· 4-1 (87’): Triangulación a toda velocidad entre Mbappé y Pitarch que acabó con el tiro de Brahim

· 4-2 (90’): Urko Izeta apareció solo a segundo poste para pegar un potente cabezazo

Hablando de despedidas, este encuentro también fue el último de Álvaro Arbaloa, quien llegó a mitad de temporada como técnico interino, en sustitución de Xabi Alonso, pero que no se mantendrá en el cargo.

El equipo local jugó y dejó jugar y el Athletic formó parte de los festejos, pues incluso sus jugadores integraron los pasillos para rendirles honor a Alaba y a Carvajal, quienes vivieron sus últimos partidos como jugadores ‘merengues’ y salieron del campo al 70’ y al 84’ respectivamente.

Será otro Real Madrid la próxima temporada, uno que buscará, como siempre, arrasar con los trofeos.