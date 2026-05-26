Héctor Cantú
Las elecciones para elegir presidente en el Real Madrid ya tienen fecha
El club confirmó el día en que se celebrarán las elecciones a la presidencia del club
El Real Madrid ha hecho oficial la fecha en la que celebrará las elecciones de la presidencia del club a las cuales se convocó en la última conferencia de prensa ofrecida por Florentino Pérz.
La junta electoral del club ha determinado que las votaciones se realicen el próximo domingo 7 de junio, a unos días del inicio del mundial y días después de que se terminara una de las temporadas más amargas en la historia del club blanco.
Los socios del Real Madrid tendrán dos opciones para votar: continuar con el proyecto encabezado por Florentino Pérez, que les ha dado más amarguras que buenos dividendos en los dos últimos torneos, o apostar por el proyecto de Enrique Riquelme.
Los socios podrán votar en las instalaciones del Real Madrid en un horario que abarca las 9:00 horas a las 20:00 horas locales.
En sus últimos pronunciamientos, Enrique Riquelme ha asegurado que tiene amarrados a dos jugadores top para el equipo merengue en caso de salir vencedor.
Por su parte, la carta más fuerte de Florentino, por ahora, es la llegada de Jose Mourinho a la dirección del equipo de la capital española.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT