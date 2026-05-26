Las elecciones para elegir presidente en el Real Madrid ya tienen fecha

Héctor Cantú

El Real Madrid ha hecho oficial la fecha en la que celebrará las elecciones de la presidencia del club a las cuales se convocó en la última conferencia de prensa ofrecida por Florentino Pérz.

La junta electoral del club ha determinado que las votaciones se realicen el próximo domingo 7 de junio, a unos días del inicio del mundial y días después de que se terminara una de las temporadas más amargas en la historia del club blanco.

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Los socios del Real Madrid tendrán dos opciones para votar: continuar con el proyecto encabezado por Florentino Pérez, que les ha dado más amarguras que buenos dividendos en los dos últimos torneos, o apostar por el proyecto de Enrique Riquelme.

Los socios podrán votar en las instalaciones del Real Madrid en un horario que abarca las 9:00 horas a las 20:00 horas locales.

En sus últimos pronunciamientos, Enrique Riquelme ha asegurado que tiene amarrados a dos jugadores top para el equipo merengue en caso de salir vencedor.

Por su parte, la carta más fuerte de Florentino, por ahora, es la llegada de Jose Mourinho a la dirección del equipo de la capital española.