Publicación: martes 26 de mayo de 2026

Héctor Cantú

Las elecciones para elegir presidente en el Real Madrid ya tienen fecha

El club confirmó el día en que se celebrarán las elecciones a la presidencia del club

El Real Madrid ha hecho oficial la fecha en la que celebrará las elecciones de la presidencia del club a las cuales se convocó en la última conferencia de prensa ofrecida por Florentino Pérz.

La junta electoral del club ha determinado que las votaciones se realicen el próximo domingo 7 de junio, a unos días del inicio del mundial y días después de que se terminara una de las temporadas más amargas en la historia del club blanco.

Las 10 frases más desafortunadas de Florentino Pérez en su comparecencia

15 años depsués, Florentino Pérez compareció con la prensa, pero lo hizo no para renunciar y sí para reclamar un complot para atacar al Real Madrid
“Cuando yo entré, tuve que aportar un dinero de mi patrimonio. Los jugadores no cobraban y la mujer de Bodo Ilgner vino a pedirme dinero nada más entrar. Roberto Carlos que está por aquí, también”
“Yo quiero que ese que habla con acento mexicano y que habla con las eléctricas se presente a las elecciones”
“Los periodistas se creen que mandan en el Madrid y yo les tengo que decir a mis socios que no es verdad”
“Del Real Madrid nadie me echa. Me tendrían que echar a tiros”
“No hay ni un año de los 26 que llevo en el Real Madrid que no se hayan pegado dos jugadores. Se han peleado en todos los años. Le das una patada en el ese, luego te la devuelve y nada, tan amigos”
“No hablaré ni de entrenadores ni de jugadores”
“En ABC (diario español) escribe una mujer que no sé si sabe de fútbol”
“Los socios no tienen que pitar a los jugadores ni criticarles. Me da pena que piten a un jugador porque hace una mala jugada”
“Me presento porque a los socios nos quieren robar el club”
“Yo he ganado siete Champions y siete Ligas de 14 pero es que podría haber ganado las 14 ligas porque el resto me las han robado

Los socios del Real Madrid tendrán dos opciones para votar: continuar con el proyecto encabezado por Florentino Pérez, que les ha dado más amarguras que buenos dividendos en los dos últimos torneos, o apostar por el proyecto de Enrique Riquelme.

Los socios podrán votar en las instalaciones del Real Madrid en un horario que abarca las 9:00 horas a las 20:00 horas locales.

En sus últimos pronunciamientos, Enrique Riquelme ha asegurado que tiene amarrados a dos jugadores top para el equipo merengue en caso de salir vencedor.

Por su parte, la carta más fuerte de Florentino, por ahora, es la llegada de Jose Mourinho a la dirección del equipo de la capital española.

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