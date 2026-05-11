El Santiago Bernabéu recibirá el partido entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons de la NFL

Redacción FOX Deportes

Los Cincinnati Bengals será el equipo rival de los Atlanta Falcons, el próximo 8 de noviembre, en el que será el segundo partido de toda la historia de la NFL que tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid.

WHO DEY... ¡Olé!⁰⁰🔗: https://t.co/wr6TUCxsnm⁰⁰📺: Full schedule release May 14 at 8pm ET on NFL Network pic.twitter.com/OGa9TiBvQa — Cincinnati Bengals (@Bengals) May 12, 2026

Los Bengals se medirán a los Falcons en un partido que, al igual que sucediera el año pasado en la victoria de los Miami Dolphins sobre los Washington Commanders (16-13), se jugará en el mítico estadio Bernabeu.

El 2026 NFL Madrid Game es uno de los nueve partidos internacionales que se disputarán la próxima temporada a lo largo de cuatro continentes, siete países y ocho estadios. Melbourne (Australia), Río de Janeiro (Brasil), Londres, París, Madrid, Múnich (Alemania) y Ciudad de México acogerán partidos internacionales en 2026 como parte del compromiso a largo plazo de la liga con su expansión global.

Madrid, we’re ready.



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"La NFL está preparada para volver a hacer historia en Madrid al dar la bienvenida a los Bengals y los Falcons al Bernabéu en el segundo partido de temporada regular de la NFL que se celebrará en España”, señaló el Director de NFL España, Rafa de los Santos.

"El próximo 8 de noviembre, Madrid volverá a acoger uno de los grandes acontecimientos deportivos internacionales del año con la celebración del 2026 NFL Madrid Game y es una magnífica noticia que dos franquicias del nivel y la talla de los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons vayan a disputar este partido histórico en nuestra ciudad", explicó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.