La NFL ya adelantó algunos juegos clave en el calendario

Hiram Marín

La NFL comenzó oficialmente la semana más esperada de la temporada baja con los primeros anuncios del calendario 2026, y lo hizo al revelar uno de los tres partidos de Thanksgiving programados para el jueves 26 de noviembre, una de las vitrinas más importantes de toda la temporada.

Los Dallas Cowboys chocarán con los Philadelphia Eagles en un partido clásico de la División Este de la Conferencia Nacional.

Philly’s heading to to Dallas for a Thanksgiving matchup 🦃 @NFLonFOX



NFL Schedule Release - Thursday at 8pm ET on ESPN/NFLN pic.twitter.com/FoWFLAGxYF — NFL (@NFL) May 11, 2026

El anuncio llegó apenas unos días antes de la revelación oficial del calendario completo, prevista para el jueves 14 de mayo, pero la NFL ya comenzó a alimentar la expectativa con algunas filtraciones estratégicas.



También quedaron confirmados otros encuentros de alto perfil, como el Giants-Cowboys de la Semana 1 en Sunday Night Football y el Lions-Bills de la Semana 2 en Thursday Night Football, partidos que rápidamente encendieron la conversación entre aficionados y medios.