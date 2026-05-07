La NFL reveló la fecha en la que anunciará su calendario 2026

Redacción FOX Deportes

La confirmó este viernes que el calendario oficial de la temporada 2026 será revelado el próximo 14 de mayo a las 8:00 p.m. del Este, en una presentación especial que podrá seguirse a través de varias opciones televisivas y plataformas digitales.

Como suele ocurrir cada año, la liga comenzará a liberar poco a poco algunos de los encuentros más atractivos antes del anuncio completo. Diversos socios de transmisión darán a conocer juegos seleccionados durante la semana previa, incluidos compromisos de horario estelar y duelos exclusivos de plataformas digitales.

The NFL schedule is coming. 👀



📺: NFL Schedule Release - Thursday, May 14 at 8pm ET on @nflnetwork pic.twitter.com/mVsyC21hCG — NFL (@NFL) May 8, 2026

Además, la NFL adelantó que el 13 de mayo revelará oficialmente los partidos internacionales restantes para la campaña 2026. La liga tendrá una cifra récord de nueve encuentros fuera de Estados Unidos, con sedes confirmadas en ciudades como Madrid, Melbourne, Ciudad de México, París y Río de Janeiro.

The full NFL schedule release is coming Thursday, May 14th! 🏈📅



Here's a look at which teams have the easiest and hardest strength of schedule ⬇️



(h/t @SharpFootball) pic.twitter.com/PVACrCqbgD — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) May 8, 2026

La expectativa alrededor del calendario crece cada temporada, ya que además de definir fechas y horarios, también confirma los partidos de Thanksgiving, Navidad, los duelos internacionales y los esperados encuentros de horario estelar.

En las próximas horas podrían comenzar las primeras filtraciones y anuncios oficiales de algunos de los choques más importantes del año.