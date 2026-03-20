Camilo Vargas, clave para elegir la sede de la Selección Colombiana

EFE

El colombiano Camilo Vargas, guardameta del Atlas, afirmó este viernes que jugar el Mundial con su selección en la sede de Guadalajara lo hará sentir con la confianza de jugar en casa.

"Siempre he manifestado que es mi segunda casa, es el lugar donde recibo mucho cariño, mucho apoyo, mucho amor y eso para mí ha sido gratificante. Es una motivación y un orgullo poder mostrarle a mi selección, a mi país lo que he construido aquí".

Vargas, quien fue convocado para los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, dijo a periodistas que ayudó a la Federación Colombiana de Futbol en el proceso de elección del lugar de concentración y trabajo del equipo cafetero durante la fase de grupos del torneo.

El clásico tapatío fue un auténtico contraste de emociones

"Estuvimos apoyando a la selección de Colombia que vino a visitar el predio, a mostrarles, a ver lo que tenemos como infraestructura para poder brindarles lo mejor y poder desarrollar una competencia tan importante como es el Mundial".

La Selección Colombiana jugará en México dos de los tres partidos de la fase eliminatoria. El 17 de junio chocará con Uzbekistán en Ciudad de México y el 23 se enfrentará en Guadalajara con un rival por definir hasta que concluya el repechaje intercontinental.

Cerrará su participación en la fase de grupos con Portugal el 27 en Miami, Florida.

Vargas llegó al club Atlas en 2019 y es uno de los referentes del equipo, que conquistó los títulos del torneo Apertura 2021 y el Clausura 2022.

Los 'Rojinegros' recibirán este sábado al Querétaro, penúltimo del torneo Clausura, un partido clave para mantenerse en zona de clasificación a la liguilla final.