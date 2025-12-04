¡Rojinegro de por vida! Camilo Vargas ha renovado con el Atlas

Enrique Gómez

Es el mejor portero en la historia del Atlas, una leyenda viviente del club y un ídolo que será inolvidable, pero, por si eso fuera poco, también es uno de los grandes arqueros en activo dentro de la Liga MX y un futuro mundialista con la Selección Colombia. Simplemente, había que renovar a Camilo Vargas.

Los Rojinegros anunciaron una renovación “eterna” para Vargas. Una palabra de alto romance, pero imprecisa y que se traduce en tres años más de contrato para el veterano arquero que llegó en 2019.

De completar su nuevo acuerdo laboral, Camilo habrá pasado nueve años y medio con el equipo rojinegro, algo muy poco común para un club modesto, que suele vender a sus mejores jugadores al cabo de cierto tiempo.

A través de su página web, el Atlas enfatizó que “a lo largo de 238 partidos y más de 20 mil minutos, el Superhéroe Colombiano ha defendido con honor la armadura rojinegra", además de reconocer que la llegada de Camilo “el 5 de julio de 2019, fue el presagio de una era”, la cual llegaría a su clímax con la consumación del título del Apertura 2021 (que terminó con 70 años de sequía) y el posterior Bicampeonato.

Vargas, nacido en Bogotá hace 36 años, es uno de los arqueros que peleará por ser titular en la Copa del Mundo de 2026 con Colombia, por lo que su rendimiento en el Clausura con los ‘Zorros’ será clave.

El nombre de Camilo “no solo estará en los libros, estará grabado en el ADN de Guadalajara”, o al menos eso dice el Atlas.