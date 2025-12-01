Colombia prefiere dejar su futuro en el Mundial a la suerte

EFE

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, afirmó este lunes que cualquier grupo del Mundial en el que quede su equipo, en el sorteo del próximo viernes, será difícil y por eso se mostró expectante de lo que "el azar conceda".



"Tenemos que estar preparados para lo que el azar indique. Si tú tomas precauciones, termina saliendo lo que no quieres", expresó Jesurún a periodistas.



El dirigente agregó que su país está en un buen "posicionamiento, que esto no quiere transmitir ningún triunfalismo", y por eso dijo "que sea lo que Dios decida, lo que el azar conceda". 22 jerseys de ensueño de cara al Mundial de 2026

"Cualquier grupo va a ser difícil, de pronto habrá uno que otro que siempre es llamado el grupo de la muerte. Esperemos realmente lo que la suerte nos indique", expresó el presidente de la FCF.

En cuanto a la preferencia sobre los viajes y las sedes de Colombia, el presidente de la FCF dijo que estas ya fueron "preestablecidas por la FIFA".



"La idea que se tiene es dividir en tres zonas, que es la zona oeste, la zona centro y la zona este. Ninguna selección va a repetir ciudad en la primera ronda. Los viajes de los subsiguientes partidos no demorarían más de dos horas y media vía aérea, es lo que la FIFA ha establecido", explicó Jesurún.



Es por eso que después del sorteo, el cuerpo técnico de Colombia, liderado por el argentino Néstor Lorenzo, escogerá la ciudad que le servirá al equipo de base en el Mundial y visitará los lugares donde tendrá que jugar la selección cafetera.

Con ustedes: TRIONDA, el balón oficial del Mundial 2026

El cuerpo técnico irá a "ver los hoteles que ya están totalmente establecidos, los estadios que ya están totalmente establecidos para ir afinando lo que es la parte logística", agregó el dirigente.



En cuanto a los amistosos de marzo próximo, que se rumoraba que fuesen contra Francia y Croacia, Jesurún manifestó: "Hasta que no termine el sorteo, nosotros no podemos decir absolutamente nada. A hoy no hay nada definido".