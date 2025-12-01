Redacción FOX Deportes
¿Cuándo y cómo será el sorteo del Mundial 2026?
Todos los pormenores para conocer el camino de las selecciones.
La Copa del Mundo 2026 será el primero que cuente con más de un anfitrión y con 48 selecciones, cada una de ellas conocerá el camino a seguir para levantar el trofeo esta semana y aquí te presentamos todos los por menores.
¿Cuándo y dónde es el sorteo?
El sorteo se realizará este viernes 5 de diciembre, a las 12:00 ET (9:00 PT) en el Kennedy Center de Washington, D.C.
¿Cómo es el procedimiento?
En febrero de 2024 se estableció que México será A1 (bola verde); Canadá, B1 (bola roja), y Estados Unidos, D1 (bola azul). El resto de las selecciones del bombo 1 tendrán el mismo color.
Los países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) serán asignados al Bombo 1. El resto de los participantes se colocará acorde a su posición en la clasificación de la FIFA. Los equipos que resulten vencedores en los dos repechajes se colocarán en el bombo 4.
Habrá cuatro bombos con 12 selecciones cada uno.
Primero se sacará la bola A1 (México), después B1 (Canadá), luego D1 (Estados Unidos), y posteriormente se colocarán el resto de las cabezas de serie en el orden que vayan saliendo.
Después se procederá a los bombos 2, 3 y 4, uno a uno hasta que queden vacíos.
¿Cuáles son los bombos?
Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.
¿Qué equipos irán al repechaje?
Hay 22 equipos que tendrán que buscar uno de los seis lugares disponibles mediante los dos playoffs de marzo de 2026:
Intercontinental: incluye a seis selecciones de buscan uno de los dos boletos asignados. El torneo que enfrentarán cuenta con dos llaves, el ganador de cada una irá al Mundial.
Camino 1: Nueva Caledonia vs Jamaica, el ganador se medirá en la final a Congo y el vencedor va a la Copa del Mundo.
Camino 2: Bolivia vs Surinam, el ganador se enfrentará en la final con Iraq y el vencedor va a la Copa del Mundo.
UEFA: solo hay 16 selecciones europeas; 12 llegaron tras finalizar en segundo lugar de sus respectivos grupos en la eliminatoria de la zona, y los cuatro restantes consiguieron su puesto de acuerdo con el ranking de la pasada Nations League.
Tendrá cuatro llaves con cuatro selecciones cada una, el ganador de cada bracket irá a la Copa del Mundo.
A: Gales-Bosnia y Herzegovina e Italia-Irlanda del Norte, los ganadores pelearán por el boleto al Mundial.
B: Ucrania-Suecia y Polonia-Albania, los ganadores pelearán por el boleto al Mundial.
C: Eslovaquia-Kosovo y Turquía-Rumania, los ganadores pelearán por el boleto al Mundial.
D: República Checa-República de Irlanda y Dinamarca-Macedonia del Norte, los ganadores pelearán por el boleto al Mundial.
¿Cuáles son las restricciones del sorteo?
El Mundial contará con dos cuadros de competencia separados para garantizar que exista equilibrio en el nivel de juego. De esta manera, España (#1 del ranking de la FIFA) y Argentina (segunda mejor clasificada) se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. El mismo criterio se aplicará con Francia e Inglaterra. Esto significa que los duelos España-Argentina y Francia-Inglaterra, solo podrían darse en la final.
Para los bombos 2, 3 y 4, la posición de los equipos en los grupos dependerá del bombo del que se extraigan y del grupo al que se asignen.
Ningún grupo contará con dos selecciones de la misma confederación, con excepción de la UEFA, pues tiene 16 representantes.
¿Cuáles serán las sedes y horarios de los partidos?
Los detalles del lugar y fecha en el que jugará cada grupo se revelarán un día después del sorteo, es decir, el sábado 6 de diciembre.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT