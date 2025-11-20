Italia respira; así quedó el 'repechaje' europeo rumbo al Mundial

Héctor Cantú

Han quedado definidos los duelos de reclasificación para las selecciones de Europa que no lograron avanzar de manera directa al Mundial de 2026 que comenzará en junio próximo.

Luego del sorteo, las 16 selecciones que avanzaron a esta ronda conocieron sus cruces, mismos que se darán a un solo partido. En caso de superar el primer escollo, tendrán que enfrentarse en un partido más para definir solo a los cuatros combinados que irán al Mundial.

De Eslovaquia a Italia, estás son las selecciones que buscarán el Mundial 2026 en el repechaje

Italia, una de las grandes sorpresas que no pudo avanzar directamente a la Copa del Mundo, tuvo a la suerte de su lado, pues pudo haber enfrentado equipos con mejor ranking FIFA, sin embargo, tendrá que trazar su camino, primero midiéndose a Irlanda del Norte y después, en caso de avanzar, al ganador del enfrentamiento entre Gales y Bosnia y Herzegovina.

Así quedaron los enfrentamientos en la UEFA. Los ganadores de cada llave se enfrentarán a un segundo partido para definir al ganador del grupo.

Boleto 1

Italia vs. Irlanda del Norte

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Boleto 2

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

Boleto 3

Turquía vs. Rumania

Eslovaquia vs, Kosovo

Boleto 4

Dinamarca vs. Macedonia del norte

Chequia vs. Rep. De Irlanda



