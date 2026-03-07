Atlas o Chivas, ¿para quién es más importante el clásico tapatío?

Enrique Gómez

El orgullo es lo más importante que hay en el clásico tapatío, pero, además de eso ¿qué se juegan Atlas y Chivas en este partido por la Jornada 10 de un Clausura 2026 que apenas va a medio camino?

Ya empezó la discriminación jalisciense entre Atlas y Chivas. Estos equipos ya llevan más de 100 años enfrentándose y siempre encuentran la manera de empezar a hacer menos al rival. El clásico tapatío dura mucho más que 90 minutos, pero al fin llegó el momento de verlo donde importa, en la cancha.

Lo que busca cada club para este clásico tapatío que se disputará en Guadalajara:

Atlas:

1. Ganar su tercer partido en cuatro fechas

2. Rebasar a las ‘súper’ Chivas en automático

3. El orgullo de la ciudad

4. Asestarle al rival su tercera derrota seguida

5. Cobrar revancha del último clásico

6. Meterse a los cinco primeros con una plantilla modesta

7. Mantener el invicto en el Estadio Jalisco

Se esperan 5 González titulares para el clásico entre Atlas y Chivas

Chivas:

1. Cortar la racha de dos derrotas

2. Ganar su séptimo partido en nueve fechas

3. Alcanzar el pódium con un partido menos

4. Cumplir la encomienda de Amaury Vergara

5. Ganar su segundo clásico del año

6. El orgullo de la ciudad

7. Quitarle su invicto en de local al Atlas

¿Quiénes son los máximos goleadores del clásico tapatío?

Desde temprano, los aficionados rojiblancos intentaron hacer menos al Atlas por entrenar en la localidad de Nextipac, es decir, fuera del municipio de Guadalajara. Esto como venganza hacia los fans rojinegros, que desde hace tiempo llaman al ‘Rebaño’ “Deportivo Zapopan”, pues ahí se encuentra su estadio y no como tal en la capital de Jalisco. El duelo se ha ido calentando toda la semana y ahora hasta metieron factores geográficos y demográficos.

¿Quién se impondrá en la cancha y podrá acaparar todo lo que está en juego? Chivas es favorito por el valor de su plantilla y su posición, pero el Atlas ha ido ganando confianza y le dedicará todo su ser a este encuentro.