Al menos contra el Atlas, "Chivas siempre es favorito"

Enrique Gómez

Por más amor propio que se tenga, hay que reconocer que Chivas no siempre es favorito en la Liga MX. Pero, en el caso específico contra el Atlas, el equipo rojiblanco tiene razones para sentirse superior.

El Guadalajara goleó a su vecino en el último enfrentamiento directo, era líder del torneo hasta la semana pasada y por si fuera poco, posee una plantilla mucho mejor valuada que la de los Rojinegros, de acuerdo con Transfermarkt, además, derrotar al archirrival de ciudad fue una encomienda directa del dueño Amaury Vergara, así que Efraín Álvarez tiene razones de sobra para sentirse comprometido ganar el sábado.

“Los clásicos son para ganarse, especialmente aquí en Chivas. En realidad, todos los partidos son para ganar, pero este tiene algo especial. Hace unos días hablé con el patrón y nos dijo que tenemos que ganar sí o sí. Aquí siempre hay presión, pero también el compromiso de darle una alegría a la afición”, comentó el extremo de 23 años, de cara al duelo de la Jornada 10 en el Estadio Jalisco.

¡C O N T U N D E N T E! 🗣️🔥



Efraín Álvarez le pone picante al Clásico Tapatío y deja claro cómo se vive del lado rojiblanco: en Chivas, estos partidos siempre se juegan con la mentalidad de ser el favorito. 🐐



El mensaje está lanzado… y la rivalidad ya se empieza a sentir. pic.twitter.com/UuOK1Zsq5s — Claro Sports (@ClaroSports) March 4, 2026

“En nuestra cabeza y dentro del plantel siempre somos favoritos, pero eso no juega. Tenemos que salir concentrados y dar lo máximo. No se habló de ninguna prima (económica); en Chivas la obligación es ganar, sí o sí”, sentenció el mexicoamericano, autor de un gol y una asistencia en este Clausura 2026.

Con un partido menos, el equipo rojiblanco tiene 18 puntos, luego de haber firmado su mejor inicio de torneo en 15 años, por lo que el duelo contra el Atlas es una oportunidad dorada para volver a la pelea por el liderato, luego de las derrotas consecutivas contra el Cruz Azul y el Toluca.

En la historia reciente, no hay una sola ocasión que el Atlas haya tenido un plantel mejor valuado que el rojiblanco (ni siquiera cuando los ‘Zorros’ fueron bicampeones entre 2021 y 2022 parecían tener una nómina más potente) y en ese sentido, Álvarez tiene razón al pensar que Chivas “siempre es favorito”.