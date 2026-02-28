Así de fácil, Chivas perdió el liderato de la Liga MX

Enrique Gómez

Es oficial, las Chivas han perdido el liderato en el Clausura 2026.

La Liga MX no tuvo compasión con el Guadalajara y después de sus dos primeras derrotas en el torneo, la competencia lo devoró y lo sacó del lugar de honor después de ocho jornadas en el certamen.

En duelo directo en el Estadio Nemesio Diez, Toluca desbancó a Chivas, al menos momentáneamente.

Victoria 2-0 de los ‘Diablos Rojos’ sobre el ‘Rebaño’, que luego de seis victorias consecutivas para arrancar el torneo, encajó su segundo descalabro al ‘hilo’, ambos contra clubes protagónicos.

¡Cambio de líder! Toluca le está pegando 'fácil' a las Chivas

Con dos anotaciones ‘tempraneras’, la primera tras un penal burdo provocado por Richard Ledezma al jalar descaradamente a Paulinho dentro del área (cuando parecía que se ‘estrellaría’ contra la línea de fondo), el equipo rojiblanco selló su destino, pues, aunque quizá mereció un descuento, no tuvo la puntería como para discutirle el encuentro (y el resultado) al bicampeón reinante de la Liga MX.

Así fueron los goles de este partido celebrado en la capital del Estado de México:

· 1-0 (5’): Penal bien ejecutado por Jesús Gallardo, quien apuntó a su izquierda

· 2-0 (16’): Golazo de Jorge Díaz Price; tiro de primera tras un taconazo de Paulinho

Concluye el partido en Toluca.



A dar vuelta a la página y concentrarnos en lo que viene. pic.twitter.com/C9Dm0Sb66C — CHIVAS (@Chivas) March 1, 2026

También en el primer tiempo se le anularon dos goles al rojiblanco Armando González por fuera de lugar.

Este duelo entre clubes históricos del futbol mexicano tuvo una anécdota por demás especial, pues fue la primera vez que estos equipos se midieron teniendo el mismo número de títulos de Liga (12) en sus vitrinas, es decir, empatados en el segundo lugar del palmarés general del futbol mexicano.

Por desgracia para Chivas, no solo fue sorprendido por el Toluca en la escala histórica de la Liga MX, sino que también fue desplazado por este mismo equipo del primer lugar del Clausura 2026.