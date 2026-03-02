¿Por qué las Chivas se 'saltarán' esta jornada doble de la Liga MX?

Enrique Gómez

Después de dos derrotas consecutivas, Chivas tendrá la oportunidad de pensar bien las cosas y de desquitarse contra el Atlas en el próximo fin de semana. Y es que, mientras los otros equipos jugarán en esta jornada de media semana, el equipo rojiblanco pospuso su partido de la Jornada 9 ante León.

La mala noticia es que no hay manera en que el equipo rojiblanco pueda recuperar el liderato y que no podrá levantarse luego de sus dos primeros descalabros del torneo, la buena es que llegará bien descansado al clásico tapatío en busca de una victoria que le reestablezca la confianza y el orgullo.

Pero ¿por qué no se va a jugar el Chivas-León de esta semana?

Tres palabras: Copa de Leyendas. El martes 3 de marzo se llevará a acabo el partido entre grandes exjugadores del Barcelona y del Real Madrid en el Estadio AKRON, la casa del ‘Rebaño Sagrado’.

🏟️ ¡La Copa de Leyendas se juega este martes! 🔜🏆



🎟️ Consigue tus boletos y vive este evento único 👉 https://t.co/1eYzTZtLQu pic.twitter.com/ZKaMTM7bvK — Estadio AKRON (@EstadioAKRON) February 26, 2026

Dicho encuentro estaba pactado desde antes de que saliera el calendario del Clausura 2026, el cual asignó al equipo rojiblanco como local ante ‘La Fiera’ para esta fecha de media semana. Por esa razón, se trasladó el encuentro hasta dentro de dos semanas, o sea, justo antes de la fecha número 12.

El duelo pendiente se disputará el miércoles 18 de marzo. O sea que hasta entonces el conjunto rojiblanco y el equipo ‘esmeralda’ tendrán un partido menos que la mayoría.

Curiosamente, León ha ganado dos de los últimos tres enfrentamientos directos contra Chivas. Veremos si aumenta su buena racha o si el equipo rojiblanco logra recuperar la cima del torneo en un par de semanas.