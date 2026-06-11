Brasil es el más grande del Mundial, pero carga con una sequía de 24 años

Karla Villegas Gama

Brasil jugará su Mundial número 23 como la única selección presente en todas las ediciones, pero también con una carga inédita: 24 años sin levantar la Copa.

Fue en Corea-Japón 2002, cuando la ‘Canarinha’ consiguió su quinto título Mundial, con un equipo plagado de estrellas, entre las que destacan Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Rivaldo y Ronaldo.

Pero antes de ellos estuvieron Cláudio Taffarel, Dunga, Bebeto, Romário, Carlos Alberto, Everaldo, Gérson, Jairzinho, Tostão, Pelé, Zito, Garrincha, Mário Zagallo, Didi y Vavá, campeones del mundo que maravillaron con su jogo bonito.

A diferencia de las generaciones campeonas que dominaron el futbol mundial durante décadas, Brasil no ha logrado adaptarse a un escenario cada vez más competitivo y diverso, en el que distintas potencias han tomado el protagonismo.

Primer tropiezo Copyright: Mexsport

A Alemania 2006 llegaron como campeones defensores; superaron el Grupo F invictos y en octavos de final golearon a Ghana. La afición soñaba con un sexto título, pero en cuartos de final la Francia de Zinedine Zidane, Thierry Henry, David Trezeguet y Patrick Vieira, los dejó en el camino.

Los ‘Bleus’ fueron pragmáticos, tomaron el control del mediocampo y pusieron en aprietos a la ‘Canarinha’, que poco pudo hacer incluso cuando intentó volcarse al frente, pues la defensa gala nunca titubeó.

Ese Mundial marcó el inicio del relevo generacional de varias figuras que habían conquistado el título en 2002.

Sudáfrica 2010 tampoco cambió la historia. Brasil ganó su grupo con dos triunfos y un empate, y en octavos de final eliminó a Chile.

Los cuartos de final parecían ser diferentes, con un gol de Robinho al minuto 10 que llenó de esperanza a la afición. Sin embargo, Países Bajos contaba con uno de los atacantes más letales de aquel entonces: Wesley Sneijder. El entonces jugador del Inter marcó un doblete (53’ y 68’) y eliminó a la ‘Canarinha’ en 15 minutos.

El 7-1 Copyright: Reuters

Brasil apostó por la localía para recuperarse de dos Copas del Mundo dolorosas, pero con lo que no contaba era con que 2014 le traería la peor pesadilla en su historia.

En fase de grupos dejó algunas dudas, pero logró avanzar como primero del Sector A. En octavos de final necesitó de la tanda de penaltis para eliminar a Chile y en cuartos se impuso a Colombia.

La esperanza de los brasileños creció exponencialmente al verse en unas semifinales por primera vez desde 2002.

Con lo que no contaban era con una Alemania feroz que había superado a Portugal, Estados Unidos, Argelia y Francia y su único empate había llegado ante Ghana en fase de grupos.

Desde el silbatazo inicial los teutones mostraron su poderío en el ataque, una media cancha bien definida y una defensa inamovible. Thomas Müller inició el festín al minuto 11, le siguieron Miroslav Klose (23'), Toni Kroos (24', 26'), Sami Khedira (29') y André Schürrle (69', 79'). Por los brasileños descontó Oscar (89’).

El Estadio Maracaná enmudeció ante la peor derrota de la ‘Verdeamarela’ en un Mundial y la más abultada desde 1920.

La humillación no terminó ahí, pues en el duelo por el tercer sitio la ‘Canarinha’ perdió 3-0 frente a Países Bajos.

La reestructuración Copyright: Reuters

Para 2018, solo Thiago Silva, Marcelo, Fernandinho, Paulinho, Willian y Neymar repitieron convocatoria. Tite dio paso a una nueva generación con la convicción de demostrar que Brasil seguía siendo una seria candidata al título.

La historia se repitió. La ‘Verdeamarela’ ganó su grupo, superó los octavos de final con autoridad y en cuartos de final cayó ante la generación dorada de Bélgica.

Para Catar 2022 Tite se mantuvo en el banquillo y la nómina tuvo pocos cambios, tan pocos que los resultados fueron prácticamente los mismos: lideró su grupo, avanzó con autoridad en octavos de final y volvió a quedarse en cuartos, esta vez en penales frente a Croacia.

Y, ahora, en el continente americano, Brasil buscará volver a saborear una final de la mano de Carlo Ancelotti y un puñado de ‘novatos’ como Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Matheus Cunha y Luiz Henrique, liderados por Neymar, quien busca saldar cuentas pendientes con la Copa del Mundo.

La misión parece difícil con equipos como Francia y España liderando las listas de favoritos gracias a sus plantillas plagadas de futbolistas que destacan en los mejores clubes del mundo y que con el cuadro nacional hacen la diferencia: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Lamine Yamal, Fabián Ruiz, Álex Grimaldo, entre otros.

La tarea no será sencilla. Francia y España aparecen entre los principales favoritos, pero Brasil llega con una motivación adicional: poner fin a una sequía de 24 años, la más larga desde que conquistó su primer Mundial en 1958. ¿Será 2026 el torneo que devuelva a la ‘Canarinha’ a la cima del futbol mundial?