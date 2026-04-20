Toni Kroos: "Federico Valverde para mí es el mejor"

EFE

Toni Kroos, exfutbolista alemán del Real Madrid, elogió este lunes al mediocampista uruguayo Federico Valverde, que juega en el citado equipo español, y dijo que es "el mejor, muy corto y claro".

Kroos jugó en el Real Madrid entre 2014 y 2024 y su número ocho en la camiseta blanca lo heredó Valverde, un mediocampista del gusto del alemán, que recibió en la capital española el Premio Laureus a la inspiración.

"Gano menos premios que antes y de vez en cuando no está mal ganar uno. Es un reconocimiento a algo que pasó dentro, pero también fuera. Es un reconocimiento a la fundación que llevo en Alemania, no sólo por ser un buen jugador ganando muchos títulos", dijo Kroos, en conferencia de prensa.

"No echo de menos volver. Nunca he llegado a este pensamiento porque he parado como quería parar. He cerrado el libro y ahora tengo otras motivaciones en mi vida y estoy muy ocupado. Mi idea era terminar en el Real Madrid, lo dije y quería que la gente viera que cumplía mi palabra, algo que hoy en día falta".