"Volveremos, se los prometo", Kylian Mbappé mira al futuro con el Real Madrid

EFE

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, afirmó que su equipo debe hacer "una profunda autocrítica" después de caer eliminado por el Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League.

Mbappé lamentó no haber accedido a las semifinales después de perder 4-3 en el Allianz Arena y lanzó la promesa de que pronto el Real Madrid volverá a ganar.

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"Lo intentamos hasta el final, pero no fue suficiente. Es decepcionante quedar eliminados de una competición tan importante, pero tenemos que mirar hacia adelante", afirmó en su cuenta personal de Instagram.

"Debemos hacer una profunda autocrítica para evitar que esto vuelva a suceder. ¡Jamás nos rendiremos! En Madrid, el fracaso nunca ha sido ni será una opción. Pero les prometo una cosa: volveremos a ganar muy pronto", culminó.