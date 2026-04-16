En medio de la indignación del Real Madrid, Eduardo Camavinga pide perdón

Redacción FOX Deportes

En medio de la polémica por una expulsión sumamente rigorista que condicionó al Real Madrid en la eliminatoria contra el Bayern Munich, Eduardo Camavinga asumió su responsabilidad y pidió perdón.

“Asumo la responsabilidad de mi parte. Quiero disculparme con mi equipo y con todos los madridistas. Gracias por vuestro apoyo. Hala Madrid, siempre", escribió el francés en redes sociales, luego de la roja que dejó a su equipo con un hombre menos en el momento más importante del partido (86'), válido por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

‼️ ¡CAMAVINGA PIDE PERDÓN tras su EXPULSIÓN en Múnich a través de redes sociales!



🗣️ "Asumo mi parte de responsabilidad. Perdón a mi equipo y los madridistas".



¡Nos vemos a las 12 de la noche en MEGA! pic.twitter.com/RfDQIe0TcH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 16, 2026

Camavinga ingresó a la cancha del Allianz Arena en el minuto 62 por Brahim Díaz cuando el Real Madrid ganaba 2-3 y tenía empatada la eliminatoria tras el 1-2 de la ida que consiguió el Bayern en el Santiago Bernabeú. Al 78' vio su primera tarjeta amarilla y en el 86', la segunda tras cometer una falta sobre Harry Kane. A continuación, desplazó el balón con los pies antes de recogerlo con las manos y el árbitro Slavko Vincic volvió a amonestarlo.

Apenas en tres minutos con inferioridad numérica, el Real Madrid encajó el 3-3 tras un golazo de Luis Díaz y ya con el equipo volcado al frente recibió el 4-3 definitivo, obra de Michael Olise en el minuto