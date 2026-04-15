Indignación absoluta en el Real Madrid por la expusión a Camavinga

Héctor Cantú

Indignación total en el Real Madrid luego de la expulsión que recibiera Eduardo Camavinga justo cuando el equipo merengue tenía contra la pared al Bayern Munich.

Para los jugadores del equipo merengue, fue excesiva la determinación del árbitro central al mostrarle el cartón amarillo al francés por llevarse el balón en su intento de hacer tiempo, a pesar de que había sido apercibido.

🚨🛑 Real Madrid players, furious with the referee — and red card for Arda Güler.@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/TEuj9HDynZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026

Los futbolistas del Real Madrid se fueron sin decir mucho. Pasaron por la zona mixta con caras largas cargadas de enfado y desilusión. Había razones para estarlo: hicieron un juego que rayó en la perfección.

Quienes dieron escuetos comentarios fueron Jude Bellingham y Antonio Rüdigger, uno de los más afectados por la eliminación en cuartos de final en el Allianz Arena.

El jugador inglés aseguró que la roja era una auténtica broma por parte del árbitro central, mientras que el defensa central prefirió no ahondar en sus comentarios para evitar sanciones.

A HEAVYWEIGHT #UCL CLASSIC IN MUNICH 🤯



Bayern Munich and Real Madrid trade goals to level this tie on aggregate 😮‍💨 pic.twitter.com/fnbX9kEzQo — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 15, 2026

Lo que es una realidad es que los futbolistas merengues consideran excesiva la decisión del árbitro central en la jugada que terminó por enterrar los sueños de poder clasificarse a las semifinales.

Al Real Madrid solo le queda pelear por un título de liga que parece estar en manos del Barcelona sin que haya posibilidad de que alguien se lo robe.