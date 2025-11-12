Toni Kroos descarta a Arda Güler como su sucesor

Redacción FOX Deportes

Arda Güler se ha convertido en un jugador invaluable para Xabi Alonso, esta temporada ha disputado 12 de los 16 partidos del Real Madrid y las comparaciones con Toni Kroos no se han hecho esperar.

Sin embargo, el exjugador ‘Merengue’ ha dejado en claro que el turco y él tienen estilos de juego completamente distintos. En entrevista con el medio alemán Sport1 aseguró:

“Su posición es mucho más ofensiva que la mía, así que no se trata de que sea mi sustituto. Pero en general estoy contento, porque es un buen chico. He jugado con él. Tiene un toque muy delicado, que ya ha utilizado con mucha eficacia en el Real Madrid esta temporada”.

Arda Güler, el niño que mantiene en la pelea al Real Madrid

Güler llegó al equipo en el mercado de verano de 2023, procedente del Fenerbahçe, donde debutó profesionalmente. Sin embargo, con Carlo Anceloti no había tenido el impacto deseado; primero, porque tuvo una serie de lesiones; después, porque el entrenador prefería alinear a otros futbolistas.

Con la llegada de Xabi Alonso las cosas cambiaron y empezó a tomar un puesto preponderante en el mediocampo. Al respecto, Kroos comentó: “espero que siga teniendo minutos, es la única manera de mejorar”.