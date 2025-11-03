Xabi Alonso, con sentimientos encontrados por volver a Anfield

EFE

Xabi Alonso valoró su regreso a Anfield, estadio donde es muy querido por su etapa como jugador del Liverpool, con una gesta inolvidable que recordó en la final de la Champions League en 2005, y confesó que intentará "que las emociones" no le puedan y distanciarse de la "emocionalidad".

"Intento que las emociones no me puedan demasiado, quiero estar concentrado en el partido y enfocarlo como el resto, que no cambie la preparación y la conexión con los jugadores. Luego, lo que tenga que pasar, pasará, pero intento distanciarme de la emocionalidad que tienen estos partidos cuando voy a Anoeta o Anfield, estadios donde tienes conexión", reconoció en la sala de prensa del estadio del Liverpool.

Feliz por regresar como técnico del Real Madrid, Xabi dijo que "siempre sabe bien volver a un sitio donde te han querido tanto", y más aún para dirigir a uno de los dos grandes del futbol europeo que se enfrentan en la Liga de Campeones.

"Por una parte es un clásico, un partido grande del futbol europeo, Liverpool-Real Madrid por historia, por presente, es un partido que gusta ver a los aficionados. Tanto Trent como yo tenemos nuestra historia en el Liverpool y siempre sabe bien volver a un sitio donde te han querido tanto. Venimos a lo nuestro que es a hacer un buen partido y sacar un buen resultado", dijo.

Agradecido años después a lo que vivió en el Liverpool gracias a la apuesta de Rafa Benítez como entrenador, Alonso recordó aquella etapa que le inspiró para convertirse en técnico.