Thiago Silva le dice adiós al Porto

EFE

El veterano defensa central brasileño Thiago Silva se marcha del Porto tras haber pasado media temporada en el club, donde fue una pieza clave en la conquista del título de la Primeira Liga, según anunció este 21 de mayo el club.

Silva, de 41 años, llegó al Porto en enero pasado tras dejar el Fluminense, y disputó 14 partidos en todas las competiciones.

La experiencia del internacional brasileño en la zaga ayudó a los 'Dragones' a proclamarse campeones por primera vez en cuatro años y a terminar la Primeira Liga como la mejor defensa, con sólo 18 goles en contra.

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En declaraciones compartidas por el club portugués, Silva dijo que "fue increíble y un enorme placer" representar a los blanquiazules, donde vivió "momentos de gran felicidad".

"Quiero agradecer todo el cariño, la admiración y el respeto que me han brindado en los últimos meses. Fueron tiempos interesantes para mí, de crecimiento personal y profesional, de aprendizaje en el futbol".

Esta fue la segunda etapa de Silva en el Porto, su primer club en Europa, tras una breve paso por el filial en 2004.

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A lo largo de su larga y exitosa carrera, Silva jugó en clubes como el Milan, el Paris Saint-Germain y el Chelsea.

En su extenso palmarés, además de la reciente Primeira Liga, figuran un Scudetto, siete ligas francesas y una Champions League conquistada con el Chelsea, entre otros trofeos.

Fue 113 veces internacional con Brasil, con el que ganó la Copa América y la Copa de Confederaciones.