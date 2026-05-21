Publicación: jueves 21 de mayo de 2026

EFE

Thiago Silva le dice adiós al Porto

El brasileño pondrá fin a su etapa en los 'Dragones'.

El veterano defensa central brasileño Thiago Silva se marcha del Porto tras haber pasado media temporada en el club, donde fue una pieza clave en la conquista del título de la Primeira Liga, según anunció este 21 de mayo el club.

Silva, de 41 años, llegó al Porto en enero pasado tras dejar el Fluminense, y disputó 14 partidos en todas las competiciones.

La experiencia del internacional brasileño en la zaga ayudó a los 'Dragones' a proclamarse campeones por primera vez en cuatro años y a terminar la Primeira Liga como la mejor defensa, con sólo 18 goles en contra.

¿Contra quién juegan Roma, Porto y Betis en la Europa League?

Aston Villa: Salzburg, Maccabi Tel-Aviv, Young Boys y Bologna (local); Feyenoord, Fenerbahce, Basel y Go Ahead Eagles (visitante).
Betis: Feyenoord, Lyon, Nottingham Forest y Utrecht (local); Dinamo Zagreb, PAOK, Ludogorets y Genk (visitante).
Fenerbahce: Aston Villa, Ferencaros, Nice y Stuttgart (local); Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Steaua Bucarest y Brann (visitante).
Feyenoord: Aston Villa, Celtic, Sturm Graz y Panathinaikos (local); Betis, Braga, Steaua Bucarest y Stuttgart (visitante).
Olympique Lyon: Salzburg, PAOK, Basel y Go Ahed Egles (local); Betis, Maccabi Tel-Aviv, Young Boys y Utrecht (visitante).
Porto: Rangers, Estrella Roja, Nice y Malmo (local); Salzburg, Viktoria Plzen, Nottingham Forest y Utrecht (visitante).
Roma: Lille, Viktoria Plzen, Midtjylland y Stuttgart (local); Rangers, Celtic, Nice y Panathinaikos (visitante).

En declaraciones compartidas por el club portugués, Silva dijo que "fue increíble y un enorme placer" representar a los blanquiazules, donde vivió "momentos de gran felicidad".

"Quiero agradecer todo el cariño, la admiración y el respeto que me han brindado en los últimos meses. Fueron tiempos interesantes para mí, de crecimiento personal y profesional, de aprendizaje en el futbol".

Esta fue la segunda etapa de Silva en el Porto, su primer club en Europa, tras una breve paso por el filial en 2004.

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Victor Froholdt anotó el gol del triunfo al 45+1
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Primer partido de Atlético de Madrid en la pretemporada
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A lo largo de su larga y exitosa carrera, Silva jugó en clubes como el Milan, el Paris Saint-Germain y el Chelsea.

En su extenso palmarés, además de la reciente Primeira Liga, figuran un Scudetto, siete ligas francesas y una Champions League conquistada con el Chelsea, entre otros trofeos.

Fue 113 veces internacional con Brasil, con el que ganó la Copa América y la Copa de Confederaciones.

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Wessam Abou Ali anotó tres de los cuatro goles del conjunto egipcio
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