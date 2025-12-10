Thiago Silva vuelve al Porto después de 21 años

Redacción FOX Deportes

Los rumores son ciertos, Thiago Silva está de regreso en el futbol europeo, puntualmente con el Porto.

El central dejó al Fluminense, con el que disputó las temporadas 2024 y 2025, para enrolarse con los ‘Dragones’ por lo que resta de la campaña 2025/26, con opción para una más.

Silva había puesto fin a su carrera en el ‘Viejo Continente’ en 2024, tras 15 años ininterrumpidos, que incluyeron apariciones con Milan, Paris Saint-Germain, y Chelsea. A ello se suma una campaña más en la que jugó con Porto B y Dinamo de Moscú.

A sus 41 años, el brasileño buscará establecerse como líder de la zaga del cuadro portugués que se sitúa en la cima de la tabla general de la Primeira Liga y octavo en la Europa League.