Chelsea vino de atrás y le sacó puntos al Newcastle

Karla Villegas Gama

Newcastle tenía la esperanza de dominar al Chelsea en casa, tal como lo había hecho en los últimos dos partidos en los que se habían visto las caras; sin embargo, terminaron empatando a dos en St James’ Park.

Los ‘Magpies’ arrancaron asediando la cancha de los ‘Blues’ y el esfuerzo rindió frutos al minuto 3. Anthony Gordon remató dentro del área, Robert Sánchez logró desviar el esférico, pero el rebote lo encontró Nick Woltemade y lo mandó al fondo de las redes.

Nick Woltemade reflects on this afternoon's 2-2 draw with Chelsea at St. James' Park 💬 pic.twitter.com/EtJN7TIEGw — Newcastle United (@NUFC) December 20, 2025

Los locales se volcaron al ataque buscando ampliar la ventaja, pero la defensa rival se multiplicó y logró mantener el arco a salvo.

Sin embargo, en el 20’, Gordon cobró una falta con una rosca perfecta para que Woltemade adelantara a la zaga y tocara el balón lo suficiente para superar a Sánchez y poner el 2-0.

Parecía que avecinaba una goleada, con un Chelsea visiblemente incómodo y sin opciones claras para acortar la distancia.

#NEWCHE – 20’



The referee’s call of goal was checked and confirmed by VAR – with Woltemade in an onside position.



Due to technical issues, Semi-Automated Offside Technology (SAOT) wasn't available during the VAR check. The VAR was required to manually construct lines in… pic.twitter.com/PifR1Ols6a — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) December 20, 2025

En el complemento, las cosas cambiaron y el conjunto de Enzo Maresca se lanzó al ataque uy consiguió el primero al 49’, por conducto de Reece James. El capitán cobró un tiro libre en los linderos del área y, aunque parecía que el disparo no sería letal, Bruno Guimarães no saltó y permitió que el balón pasara y se incrustara en la red.

Newcastle intentó resarcir el daño, pero fue imposible. Chelsea se volcó al frente, con la convicción de, al menos, empatar el encuentro y lo consiguió.

Al 66’, João Pedro presionó en la salida a Malick Thiaw, el central no pudo mantener el esférico, el brasileño lo tomó y emprendió la carrera para enfrentar solo a Aaron Ramsdale y ganarle el duelo para poner el marcador 2-2.

Los últimos minutos del partido estuvieron llenos de emociones, con oportunidades claras de ambos lados, aunque los locales estuvieron más cerca del triunfo, pero la falta de contundencia les impidió retomar la ventaja.

Con este resultado, los ‘Blues’ mantienen el cuarto sitio de la general; los ‘Magpies’ siguen en decimoprimero.