Los Dragones se quedaron sin fuego; el Porto empata en la ida de los cuartos de final

Héctor Cantú

El Porto tuvo que conformarse con un gris empate en el duelo de ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Nottingham Forest.

Los Dragones, que intentaron dominar el partido de inicio al final, vivieron una tarde amarga, justo cuando las cosas mejor iban para el equipo azul.

William Gomes fue el encargado de abrir el tanteador apenas a los 11 minutos, pero una desatención dos minutos después, terminó en autogol en la figura de Martim Fernandes para poner cifras definitivas al encuentro.

William Gomes gives Porto the early lead before an astonishing OG from distance brings Nottingham Forest level 🤯 pic.twitter.com/C2ZnVOA4FE — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 9, 2026

Fue un partido lleno de acciones para el equipo de casa que no pudo finiquitar en el que lograron 16 disparos al arco rival. La sensación es de injusticia ante el asedio constante del equipo luso ante un cuadro inglés sabedor de que en su casa se harán más fuertes.

Incluso, el equipo de rojo y blanco cerca de obtener un resultado mucho más cómodo, pues al minuto 66 terminaron por anularle un gol con ayuda del VAR.

GOAL OVERTURNED 😳



Nottingham Forest denied after a VAR review of an aerial collision between Diogo Costa and Igor Jesus 🚫 pic.twitter.com/XUL1CGx0DR — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 9, 2026

Por ahora, el sueño de las semifinales parece irse diluyendo de a poco para el Porto, mientras que el Nottingham Forest intentará hacer valer su condición de local la siguiente semana para mantenerse vivo en la pelea por el título continental.