Regresa la magia; Zinedine Zidane será el próximo entrenador de Francia

Héctor Cantú

El banquillo de Francia tiene asegurada la magia para los próximos años, pues todo parece indicar que Zinedine Zidane será el nuevo estratega del combinado galo.

Ante la decisión de Didier Deschamps de dejar el puesto de seleccionador nacional una vez termine el Mundial 2026, ‘Zizou’ se perfila como el sucesor y, de acuerdo a información de la agencia EFE, las conversaciones están más que avanzadas.

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“La selección francesa es una de las mejores del mundo y no puede quedar en manos de cualquiera. Tiene que tener un perfil con muchas características y que tenga el apoyo de los Franceses”, declaró el presidente de la Federación Francesa de Futbol, Philippe Diallo.

Aunque no reveló específicamente el nombre de Zidane, el mandamás aseguró que es una persona conocida e invitó a todos a conocer la revelación de la imagen una vez finalizada la Copa del Mundo.

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La agencia EFE informa que Diallo habría aceptado la finalización de las negociaciones, por lo que todo está puesto sobre la mesa para que ‘Zizou’ sea el nuevo timonel de la Selección Francesa.

Zidane cumplirá cinco años sin dirigir a un equipo. El último cuadro al que comandó fue el Real Madrid en una segunda etapa, donde dirigió 114 partidos.