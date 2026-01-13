¿El regreso de Zinedine Zidane? así la lista de técnicos que suenan para el Real Madrid

Héctor Cantú

El Real Madrid está en pleno proceso de reconstrucción desde el banquillo luego de la salida inesperada de Xabi Alonso, quien fue cesado tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona.

El primer sucesor de Alonso será de manera interina Álvaro Arbeloa, un técnico de casa que conoce a la perfección las exigencias del puesto y que ha conducido por buen camino al Real Madrid Castilla.

Sin embargo, el equipo necesita de un mandamás de mucho mayor jerarquía y con más camino recorrido en el futbol mundial, por ello la baraja de candidatos incluye estrategas que calidad probada.

Zinedine Zidane ha vuelto a sonar como posibilidad para el Real Madrid. El francés se encuentra sin equipo al cual dirigir y en espera de hacerlo con la selección francesa. No obstante, las mieles más recientes del club blanco fueron bajo su mando, por lo que sería un acierto que la negociación fuera a buen puerto con él.

Otra de las opciones que se manejaron fue la de Jürgen Klopp. Aunque el técnico alemán se descartó por si mismo horas después de la destitución de alonso, la oferta atractiva de dirigir a un equipo de alta jerarquía como el Real Madrid podría hacerle cambiar de opinión.

Enzo Maresca se suma a la lista como otro de los candidatos. Aunque recientemente fue cesado del Chelsea, su estilo de juego y su trayectoria podrían encajar perfectamente con el equipo de la capital española.

Finalmente, el proyecto de Álvaro Arbeloa también se asoma como una posibilidad de continuidad, al menos hasta el final de la temporada, si es que en los próximos partidos consigue los resultados esperados.

El Real Madrid jugará en la Copa del Rey ante Albacete, antes de medirse en casa al Levante en la Liga y posteriormente repetir como local en la UEFA Champions League ante el Mónaco.