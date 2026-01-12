El futbol le falló a Xabi Alonso en su aventura con el Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Xabi Alonso no pudo implementar la idea de juego que lo convirtió en un histórico de Bayer Leverkusen en Real Madrid y sufrió su primer fracaso como técnico, los números al frente del conjunto ‘Merengue’ no son malos, pero el rendimiento deportivo quedó lejos de lo esperado.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Un bajo nivel futbolístico marcó la era de Alonso al frente del equipo blanco, su proyecto comenzó en el Mundial de Clubes en donde dejó una buena imagen, intensidad y presión alta fueron parte de la innovación y en seis partidos consiguió cuatro triunfos, un empate y una derrota.

Debutó en La Liga con una victoria por la mínima diferencia ante Osasuna, ganó seis partidos de forma consecutiva y todo parecía ser miel sobre hojuelas, sin embargo, el derbi contra Atlético y la derrota de 5-2 sacudieron al estratega y a partir de ahí nada volvió a ser lo mismo.

👉 Los próximos partidos del Real Madrid. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Alonso modificó el esquema y logró ganar seis partidos al hilo con El Clásico ante Barcelona incluido, un resultado que despertó la ilusión en el Santiago Bernabéu, aunque duró poco porque Liverpool exhibió las carencias de un equipo en el que comenzaron a pesar las individualidades y no el futbol.

Las ideas del técnico saltaron por los aires tras caer en casa ante Celta y tres días después ante Manchester City, resultados que encendieron las alarmas en ‘La Casa Blanca’ y que abrieron los cuestionamientos sobre Alonso quien terminó el 2025 en la cuerda floja.

La Supercopa de España era una obligación para Alonso quien corrió con suerte ante Atlético, pero la final contra Barcelona volvió a reflejar la falta de futbol con una defensa endeble, un mediocampo inoperante y destellos en la parte ofensiva, pero de total desconexión sobre el terreno de juego.

El futbol apareció a cuentagotas a lo largo de 34 partidos y no acompañó a Alonso quien se quedó lejos de ser el técnico ideal para Real Madrid.