Se acabó; Xabi Alonso se va del banquillo del Real Madrid

Héctor Cantú

Se acabó la paciencia en el Real Madrid y con ello se ha terminado la aventura de Xabi Alonso como entrenador del equipo merengue.

La historia, que parecía prometedora con la mano de un técnico de ‘casa’ que conoce a la perfección las obligaciones de un estratega que lleva los hilos del equipo blanco, terminó por ser un doloroso camino para Alonso.

La derrota del Real Madrid a manos del Barcelona en la final de la Supercopa de España, habría sido la gota que derramó el vaso de un equipo blanco que se fue sin brillar en el Mundial de Clubes y que, luego de medio torneo jugado en La Liga, marcha como segundo lugar a 4 puntos del acérrimo rival.

La noticia la dio a conocer el Real Madrid a través de un comunicado donde asegura que la decisión fue de mutuo acuerdo.

"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", se lee en el mensaje.

A la crisis de resultados, también se suma los problemas físicos de varios jugadores y las críticas hacia un sistema de juego que no resultó efectivo con las ideas de Xabi Alonso.

Xabi Alonso dirigió un total de 34 partidos al Real Madrid donde dejó un saldo de 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas ante PSG, Atlético de Madrid, Liverpool, Celta de Vigo, Manchester City y Barcelona.

Álvaro Arbeloa será el encargado de dirigir al Real Madrid a partir de este momento.