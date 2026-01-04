Real Madrid también sabe ganar sin Kylian Mbappé

Oscar Sandoval

Real Madrid derrotó 5-1 a Betis en una noche de ensueño para Gonzalo quien volvió a demostrarle a Xabi Alonso que puede ser el goleador del equipo blanco a falta de su gran estrella luego de estrenarse en La Liga con hat-trick. 🏁 FP: @RealMadrid 5-1 @RealBetis

⚽ 20' @gonzalo7garcia_

⚽ 50' @gonzalo7garcia_

⚽ 56' @RaulAsencio_17

⚽ 66' C. Hernández

⚽ 82' @gonzalo7garcia_

⚽ 90'+3' @Frangarcia_11

👉 @Emirates pic.twitter.com/W0kLuS8KaH — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 4, 2026

Gonzalo cubrió la baja de Kylian Mbappé durante el Mundial de Clubes y lo hizo marcando cinco tantos, tuvo que esperar su momento para volver a ser titular y confirmó que es un delantero en todo el sentido de la palabra porque en su primer partido como titular se despachó con tres goles.

El conjunto ‘Merengue’ fue el dueño del partido desde el inicio y el delantero le dio la ventaja con un cabezazo a los 20 minutos en una jugada a balón parado. Betis intentó reaccionar adelantado líneas, pero le costó trabajo encontrar la portería de Thibaut Courtois.

Gonzalo marcó su primer gol y su primer hat-trick con Real Madrid en La Liga

Los locales ampliaron la ventaja al inicio de la segunda mitad con un golazo de Gonzalo quien bajó el balón con el pecho y disparó a portería de primera intención para marcar su primer doblete en La Liga con el Madrid.

Raúl Asencio marcó el 3-0 al 56, sin embargo, Betis recortó distancias al 66 en su primer disparo a la portería de Courtois. Los visitantes dieron un paso al frente e intentaron meterse al partido, pero el poste les negó el segundo en un disparo de Rodrigo Riquelme.

Gonzalo marcó su tercero de la noche a ocho minutos del final y Fran García puso la cereza en el pastel de Real Madrid que consiguió un triunfo importante que lo mantiene en la lucha por el liderato.