¿A quién enfrentará México si avanza en el Mundial 2026?

Enrique Gómez

Aceptémoslo, a la Selección Mexicana le tocó un grupo como para pensar que puede avanzar a la siguiente ronda del Mundial a pesar de todas las dudas que ha generado y de la calidad y el liderazgo de sus jugadores.

Pero, ¿cuál es el panorama del Tri, contra quién se eliminaría en la siguiente fase?

Primero, recordar que, una vez finalizada la ronda de grupos, la instancia siguiente son los 16vos de final, pues con el formato ampliado a 48 selecciones, habrá más posibilidades de superar el primer corte y más equipos clasificados. Es decir, el quinto partido se más muy cercano, pero los cuartos de final, más lejos que nunca, pues el equipo ‘azteca’ tendría que superar dos rondas de eliminación directa para llegar a la mesa de los ocho mejores.

Por primera vez, hay tres opciones para clasificar: como primero, segundo o uno de los ocho mejores terceros lugares del torneo, pero cada camino lleva hacia rivales y ciudades distintas.

Así el panorama de México en caso de avanzar a los 16vos de final de Norteamérica 2026:

Si clasifica primero de grupo

· Enfrentará al tercer lugar del Grupo C, E, F, H o I

· Tal vez Escocia, Costa de Marfil, Japón, Arabia Saudita o Senegal

· 30 de junio en Ciudad de México

Si clasifica segundo de grupo

· Enfrentará al segundo del Grupo B

· Canadá, Catar, Suiza o el Ganador del Repechaje A de la UEFA (Italia, como posibilidad

· 28 de junio en Los Ángeles

Si clasifica como uno de los ocho mejores terceros lugares

· Enfrentará al líder del Grupo G

· Bélgica, Egipto, Irán o Nueva Zelanda

· 1 de julio en Seattle

Como todavía falta por jugarse el repechaje de Europa y el intercontinental, México no sabe quién será su tercer rival del Grupo A ni con exactitud a quién podría medirse si avanza como primero o segundo.

Tras el sorteo mundialista, a México le tocó compartir el Grupo A junto a Corea del Sur, Sudáfrica y el equipo europeo que resulte vencedor del Repechaje D (Dinamarca Macedonia del Norte, Irlanda o Chequia); es decir, ni el pesimismo actual con el Tri evita pensar en una clasificación.