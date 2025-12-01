Thomas Müller vs. Lionel Messi, la final soñada en la MLS

Héctor Cantú

Lionel Messi sigue soñando despierto con el deseo de poder convertirse en el campeón de la MLS en la temporada 2025.

Y aunque el equipo de las Garzas se presenta al partido definitivo como favorito para llevarse el título, la realidad es que le ha tocado el reto más complicado que es medirse a Vancouver Whitecaps con Thomas Müller al mando.

El alemán llegó para solidificar un proyecto que antes del verano ya marcaba sensaciones de poder convertirse en uno de los equipos con mejor rendimiento de todo el ciclo.

Y por, lo visto, también llegó para hacerle ruido a Lionel Messi a quien le tiene tomada la medida desde el pasado. Y es que las estadísticas favorecen totalmente al alemán que, animado por los números, ha lanzado el reto directo a su próximo rival.

“Le cazaré de nuevo (Lionel Messi). Contra él las cosas suelen salir bien a nivel de resultados. Quizás ellos (Inter Miami) dependen más de él que mis compañeros de mí”, detalló en entrevista previa.

Y es que efectivamente, Messi y sus equipos solo han podido superar en tres ocasiones a los representativos de Thomas Müller. Sin embargo, los últimos partidos se han decantado en totalidad para el germano.

Son cuatro victorias consecutivas, todas a nivel de clubes y con la camiseta del Bayern Munich; dos al Barcelona incluido el 8-2 de la Champions League 2019-2020 y dos más ante el PSG también en Champions League.

Esta será la segunda final entre Müller y Messi. En la primera, Alemania se impuso en la final del Mundial de Brasil 2014 a la Argentina de Leo en tiempo suplementario. Messi tiene cuentas pendientes que saldar, mientras que Müller se frota las manos con otro nuevo enfrentamiento.