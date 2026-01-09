Maxi Moralez se queda una temporada más en el NY City FC

EFE

El centrocampista argentino Maxi Moralez, de 38 años, renovó este lunes un año más con el New York City FC (NYCFC), después de una temporada de MLS en la que fue clave para que el equipo neoyorquino alcanzara las finales de conferencia contra Inter Miami.



El NYCFC anunció en un comunicado la renovación de Maxi Moralez para una temporada más, después de que el veterano centrocampista argentino cerrara el curso de MLS 2025 con 39 titularidades, 3 goles y 11 asistencias entre temporada regular y 'playoffs'.

Moralez, que en febrero cumplirá 39 años, se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en disputar como titular todos los encuentros desde que la liga estadounidense adoptó el formato de 34 partidos en 2011.



El argentino fue indiscutble para NYCFC la temporada pasada, ayudando al equipo de la Gran Manzana a alcanzar las finales de conferencia este contra Inter Miami al conseguir el gol decisivo en las semifinales contra Filadelfia.



"Estoy muy feliz de volver a NYCFC por una temporada más, este club es mi casa", aseguró el veterano centrocampista ofensivo, único futbolista del club con más de 200 partidos en MLS (240) y líder histórico en contribuciones de gol por delante del español David Villa.

Moralez se unió a NYCFC por primera vez en 2017 y fue pieza clave para que el equipo consiguiera la MLS de 2021. Tras un breve paso por Racing Club en 2023, Moralez volvió a NYCFC y en 2026 disputará su novena temporada con los neoyorquinos.



El NYCFC, que forma parte del conglomerado City Football Group que tiene al Manchester City como punta de lanza y otros equipos destacados como el Girona, está construyendo su estadio propio, el Etihad Stadium, en el distrito de Queens, con el estreno del campo previsto para 2027.