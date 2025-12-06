Jordi Alba y Sergi Busquets se despidieron como campeones de la MLS

Redacción FOX Deportes

Jordi Alba y Sergio Busquets pusieron este sábado la última piedra a su exitosa trayectoria deportiva haciendo lo que mejor saben; ganar un trofeo luego de conquistar la MLS Cup con Inter Miami.

MISSION COMPLETE 🏆✅ pic.twitter.com/Ix8HHGBwlB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2025

Alba, de 36 años, y Busquets, de 37, habían anunciado que se retirarían del fútbol al finalizar esta temporada, y marcaron en el calendario este 6 de diciembre como la fecha deseada para ello.

La MLS Cup era el título más relevante a nivel doméstico que faltaba en sus vitrinas, y la celebración es todavía más alegre después del varapalo que el Inter Miami se llevó hace un año, cuando cayó en primera ronda de 'playoffs' tras quedar campeón de la fase regular.

Nuestra primera estrella. Para siempre. ⭐💗 pic.twitter.com/VDqLccNRtR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2025

Como si los jugadores hubieran querido regalarle a Alba y a Busquets una despedida soñada, el Inter Miami se mostró casi intratable en las eliminatorias por el título, con cinco victorias de gran contundencia y una derrota.

El triunfo de este sábado también conlleva un aroma a venganza, puesto que los Vancouver Whitecaps eliminaron al Inter Miami el pasado mayo en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.