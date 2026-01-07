Josef Martínez deja la MLS para marcar golazos en la Liga MX

Héctor Cantú

El delantero venezolano, Josef Martínez, se ha convertido en el nuevo refuerzo de los Xolos de Tijuana luego de que encontrara cabida en el equipo fronterizo de la Liga MX.

Con el inicio del 2026, el goleador sudamericano quedó desvinculado de San José Earthquakes luego de haber disputado la última temporada con el ‘Terremoto’.

El Club Tijuana hace oficial el fichaje del delantero Josef Martínez. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Josef! ❤️🖤#LocosXTijuas 🐕 | https://t.co/TpeaGk5p1D pic.twitter.com/BWvdWS48ZW — Xolos (@Xolos) January 7, 2026

Con este movimiento, Josef Martínez pone final a una aventura de ocho temporadas en el futbol de los Estados Unidos, donde defendió los colores de Atlanta United, Inter Miami, Montreal y finalmente San Jose Earthquakes.

Durante su presencia en el futbol de los Estados Unidos, Martínez ganó el MVP en la temporada 2018, donde consiguió la Bota de Oro tras marcar 31 goles.

En su palmarés brillan una MLS Cup (Atlanta United), una US Open Cup (Atlanta United), una Campeón de Campones (Atlanta United) y una Leagues Cup al lado de Lionel Messi en el Inter Miami.

Los Xolos de Tijuana iniciaran el torneo Clausura 2026 recibiendo en casa a las Águilas del América.