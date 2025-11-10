Pachuca le da las gracias a Jaime Lozano

Redacción FOX Deportes

Se acabó la aventura de Jaime Lozano con el Pachuca, luego de seis meses de ser anunciado como técnico de los ‘Tuzos’.

El club comunicó la decisión en sus medios oficiales y dijo que fue “de común acuerdo (…) dar por concluida su etapa juntos”:

“Agradecemos profundamente el tiempo que dedicó al proyecto y el esfuerzo que entregó día a día para representar nuestros valores dentro y fuera de la cancha”.

Pachuca dejó escapar el Play in en casa ante Santos

Durante el Apertura 2025, Pachuca tuvo un desempeño con altibajos: arrancó con cuatro victorias al hilo, pero rápidamente cayó en un bache que incluyó seis partidos sin ganar. Además, no pudo clasificarse para la Liguilla y jugará el Play-In ante Pumas.

A nivel internacional, quedó eliminado del Mundial de Clubes, en la fase de grupos, y de la Leagues Cup, en cuartos de final.

A pesar de los resultados, el club recordó que “Jaime es, ante todo, un hombre íntegro”, quien luchó por dar lo mejor de sí.

Los ‘Tuzos’ darán a conocer en las próximas horas el nombre del sustituto de Lozano.