Josef Martínez hace historia en la Major League Soccer una vez más

El venezolano Josef Martínez ha vuelto a escribir un capítulo de oro en el futbol de los Estados Unidos, ahora con los colores de San Jose Earthquakes.

Martínez se ha hecho presente al anotar el segundo tanto del ‘Terremoto’ sobre el DC United y ha llegado, así, a 118 goles anotados en el futbol de los Estados Unidos.

👑 KING JOSEF 👑



Josef takes over sixth on the all-time scoring list with career goal 118. Legend. pic.twitter.com/HnkveujLsO