Los números que dejó Casemiro luego de debutar con el Inter Miami

Héctor Cantú

El brasileño Casemiro, jugó sus primeros minutos con el Inter Miami en el sgundo duelo al que han tenido que hacer frente en la reanudación de la temporada, sin Lionel Messi.

El internacional sudamericano, ha dejado en claro dentro del terreno de juego que ha llegado para aportar solidez defensiva a un equipo que necesitaba un líder en la parte de atrás.

Casemiro makes his MLS debut 🇧🇷 pic.twitter.com/ZhHHaQHSk7 — Major League Soccer (@MLS) July 25, 2026

Casemiro jugó los 90 minutos del partido, en los que logró 58 pases correctos de los 65 que intentó durante el cotejo.

Tiró en dos ocasiones al arco rival y recuperó la pelota en 7 ocasiones. Contribuyó de manera correcta en tres ocasiones a la ofensiva, impidiendo que Montreal se acercara y lograra emparejar los cartones.

“Estoy muy feliz de haber tomado la decisión de venir. A mí me gusta la humildad y el trabajo duro. Es real que quiero enfocarme en el apoyo defensivo para el equipo y eso les daré a mis compañeros, para darle equilibrio al equipo”, detalló el exjugador del Real Madrid al finalizar el encuentro.

Aunque el internacional brasileño asegura que está fuera de ritmo, la realidad es que para haber sido su primer partido tuvo un desempeño por demás sobresaliente.

El siguiente duelo de Casemiro y el Inter Miami será el próximo fin de semana ante Columbus Crew antes de iniciar su andar en la Leagues Cup.