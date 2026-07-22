Inter Miami hace oficial el fichaje de Casemiro

Redacción FOX Deportes

Inter Miami hizo oficial el fichaje de Casemiro, quien llega como agente libre tras su etapa con Manchester United. El experimentado mediocampista firmó hasta el final de la temporada 2027, con opción de extender el vínculo hasta 2029.

Casemiro aseguró que mantiene intacta la motivación por "ganar y seguir creciendo", motivo por el que aceptó el proyecto deportivo presentado por Inter Miami.

El brasileño se formó en el São Paulo y llegó al Real Madrid en 2013. Tras alternar entre el primer equipo y el Castilla durante la temporada 2013/14, salió cedido al Porto para la campaña 2014/15.

Casemiro jugó su último partido de la Premier League como futbolista de Manchester United

Para la temporada 2015/16 regresó al conjunto blanco y se consolidó como una pieza fundamental del mediocampo, donde disputó ocho campañas y conquistó 18 títulos, incluidas tres Champions Leagues, tres Ligas y tres Supercopas de Europa.

En la temporada 2022/23 fichó por Manchester United, donde disputó 160 partidos, marcó 26 goles y conquistó una Carabao Cup durante sus cuatro campañas con el club.