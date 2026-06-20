Casemiro se unirá a Lionel Messi en el Inter Miami

Héctor Cantú

La Major League Soccer se convertirá en el nuevo destino del brasileño Casemiro, quien se unirá a Lionel Messi en el Inter Miami una vez finalice su participación en la Copa del Mundo.

El equipo de las Garzas, habría llegado a un nuevo acuerdo con el exjugador del Real Madrid y del Manchester United para recibirlo en las próximas semanas.

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Según la información de Fabrizio Romano, ambas partes habrían llegado al acuerdo verbal y solo restaría la firma del contrato para hacer oficial el fichaje.

Casemiro terminó su aventura en la Premier League con el Manchester United, equipo con el que jugó 35 partidos y colaboró con 9 goles y 2 asistencias en la última temporada.

10 momentos que marcaron la temporada 2025 del Inter Miami

El Inter Miami marcha como segundo lugar de la Conferencia Este con solo dos unidades menos que el líder del sector, Nashville SC.

Leo Messi y compañía regresarán a la actividad con el equipo de La Florida el próximo 22 de julio cuando reciban a Chicago Fire.