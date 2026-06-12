Redacción FOX Deportes
Casemiro estaría cerca de firmar con Inter Miami
Casemiro avanza en las negociaciones con el conjunto estadounidense
Casemiro estaría cerca de fichar por Inter Miami y unirse a la constelación de estrellas del club, en el que actualmente juegan Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, según pudo saber EFE de fuentes cercanas a la negociación.
El internacional brasileño se encuentra en la esfera del Inter Miami, que tiene avanzada la negociación, aunque aún faltan varios detalles para cerrar el acuerdo, según esas mismas fuentes.
Casemiro, de 34 años, se halla actualmente disputando el Mundial con Brasil, y anoche fue titular en la victoria de su equipo por 3-0 sobre Haití.
El centrocampista terminó esta temporada su vinculación con Manchester United, club al que llegó traspasado en 2022 procedente del Real Madrid, y su futuro estaba en el aire.
Con su posible llegada a la MLS, Inter Miami buscaría paliar los problemas defensivos que adolece en los últimos años, que solo ha logrado tapar una potente ofensiva liderada por Messi.
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