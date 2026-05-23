Triplete de Luis Suárez y otra victoria para el Inter Miami

Héctor Cantú

El Inter Miami cierra la campaña antes del parón por el Mundial con una victoria gracias a una actuación descomunal de Luis Suárez.

El ‘Pistolero’ se despachó con un triplete, el primero de su campaña y el segundo desde que llegó al futbol de los Estados Unidos.

Miami, vino de atrás luego del doblete tempranero de Milan Iloski quien en menos de 10 minutos puso adelante a Philadelphia Union.

Después apareció Germán Berterame con un doblete para emparejar al marcador, antes de que Iloski volviera a poner arriba al Union con el tercer tanto de la tarde.

Luis Suárez marcó al 28, 43 y al minuto 80 antes de que Rodrigo de Paul marcara el tanto de la victoria que dio al equipo de la Florida los tres puntos.

El Inter se despedirá de la temporada regular como segundo lugar de la Conferencia del Este, antes del parón para dar paso al Mundial 2026.

Philadelphia Union quedó ubicado en la última posición en la Conferencia del Este tras completar su décima derrota de la campaña.