Oscar Sandoval
Manchester United ya tiene su primer fichaje y prepara el segundo
Andrey Santos llega para cubrir la salida de Casemiro tras caerse la opción de Ederson
Manchester United confirmó su primera incorporación para la próxima temporada con el fichaje de Andrey Santos quien llega procedente del Chelsea a cambio de 58 millones de euros, pero el club no da por cerrado el mercado y pagaría la cláusula de rescisión de Youri Tielemans en los próximos días.
La salida de Casemiro luego de terminar contrato dejó un hueco en el mediocampo del United y la directiva trabajó en las últimas semanas en encontrar su reemplazo. La primera opción era el brasileño Ederson, sin embargo, la negociación se vino abajo y el objetivo cambió.
El club tenía apuntado el nombre de Andrey Santos desde que el futbolista de 22 años despuntó con Vasco da Gama e intentó su fichaje el verano pasado, Chelsea rechazó la transferencia, pero un año más tarde no puedo evitar la salida del brasileño rumbo a Old Trafford.
Los ‘Red Devils’ informaron que Santos firmó un contrato por las próximas cinco temporadas, es decir hasta el 30 de junio de 2031 y revelaron en redes sociales que portará el ‘17’ en su primera campaña.
Fabrizio Romano asegura a través de su cuenta de X que el United abonará la cláusula de rescisión de Youri Tielemans con valor de 41 millones de euros y confirmó que el club tiene “un acuerdo verbal con el mediocampista belga” quien se convertiría en el segundo refuerzo para Michael Carrick.
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