Manchester United ya tiene su primer fichaje y prepara el segundo

Oscar Sandoval

Manchester United confirmó su primera incorporación para la próxima temporada con el fichaje de Andrey Santos quien llega procedente del Chelsea a cambio de 58 millones de euros, pero el club no da por cerrado el mercado y pagaría la cláusula de rescisión de Youri Tielemans en los próximos días.

Ready to make his mark.



The Manchester United family welcomes you, @04Andrey 🤝🔴 — Manchester United (@ManUtd) July 13, 2026

La salida de Casemiro luego de terminar contrato dejó un hueco en el mediocampo del United y la directiva trabajó en las últimas semanas en encontrar su reemplazo. La primera opción era el brasileño Ederson, sin embargo, la negociación se vino abajo y el objetivo cambió.

El club tenía apuntado el nombre de Andrey Santos desde que el futbolista de 22 años despuntó con Vasco da Gama e intentó su fichaje el verano pasado, Chelsea rechazó la transferencia, pero un año más tarde no puedo evitar la salida del brasileño rumbo a Old Trafford.

United looks good on you, @04Andrey 👌🇾🇪 — Manchester United (@ManUtd) July 13, 2026

Los ‘Red Devils’ informaron que Santos firmó un contrato por las próximas cinco temporadas, es decir hasta el 30 de junio de 2031 y revelaron en redes sociales que portará el ‘17’ en su primera campaña.

Fabrizio Romano asegura a través de su cuenta de X que el United abonará la cláusula de rescisión de Youri Tielemans con valor de 41 millones de euros y confirmó que el club tiene “un acuerdo verbal con el mediocampista belga” quien se convertiría en el segundo refuerzo para Michael Carrick.