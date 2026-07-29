Lo que debes saber de la batalla entre la MLS y la Liga MX en el 2026

Héctor Cantú

La edición 30 del MLS-All Star Game volverá a enfrentar a las estrellas de la Liga MX y la MLS por quinta ocasión en la historia.

La ausencia de grandes referentes de ambas ligas han empañado la edición 2026 de este partido que se ha convertido en un auténtico clásico del verano.

En esta ocasión Charlotte será la sede de este encuentro en el que la Liga MX ha dado de baja a 11 de sus primeros prospectos por situaciones de calendario, mientras que, la MLS tiene a Nashville SC el que más jugadores aporta con 4 jugadores.

Gilberto Mora y las otras estrellas de la Liga MX que se perderán la 'guerra' contra la MLS

Hasta el momento, el representativo de la MLS mantiene la ventaja histórica en esta rivalidad con 3 victorias por solo 1 del equipo mexicano.