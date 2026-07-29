Publicación: miércoles 29 de julio de 2026

Héctor Cantú

Lo que debes saber de la batalla entre la MLS y la Liga MX en el 2026

Una nueva edición del All-Star Game enfrentará de nueva cuenta a los dos equipos

La edición 30 del MLS-All Star Game volverá a enfrentar a las estrellas de la Liga MX y la MLS por quinta ocasión en la historia.

La ausencia de grandes referentes de ambas ligas han empañado la edición 2026 de este partido que se ha convertido en un auténtico clásico del verano.

En esta ocasión Charlotte será la sede de este encuentro en el que la Liga MX ha dado de baja a 11 de sus primeros prospectos por situaciones de calendario, mientras que, la MLS tiene a Nashville SC el que más jugadores aporta con 4 jugadores.

Gilberto Mora y las otras estrellas de la Liga MX que se perderán la 'guerra' contra la MLS

Gilberto Mora. Xolos
Brian Gutiérrez. Chivas
Nicolás Castro (Toluca)
Ricardo Ledezma (Chivas)
Bryan González. Chivas
Brian Gutiérrez. América
Keylor Navas. Pumas
Nahuel Guzmán. Tigres
Santiago Sandoval. Chivas
Franco Romerto. Toluca
Armando 'Hormiga' González. Chivas

Hasta el momento, el representativo de la MLS mantiene la ventaja histórica en esta rivalidad con 3 victorias por solo 1 del equipo mexicano.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS