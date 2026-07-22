James Rodríguez duró menos de 6 meses en la MLS

Héctor Cantú

Luego de un Mundial sobresaliente con la Selección Colombiana, James Rodríguez ha quedado sin equipo luego de que Minnesota United anunciara que no continuará con el equipo de la MLS.

En sus redes sociales, el club alado dio a conocer que el exjugador de León de la Liga MX no continuaría para la segunda mitad de la temporada 2026, una noticia que tomó a todos de sorpresa.

Gracias por todos, James pic.twitter.com/e0Wj3Qx7st — Minnesota United FC (@MNUFC) July 21, 2026

James llegó a la MLS para inicios de la temporada 2026 en uno de los movimientos más llamativos del mercado previo al arranque de la temporada.

Sin embargo, su poca actividad con el equipo y su pobre producción ofensiva, llevaron al club celeste a prescindir de sus servicios.

Rodríguez apenas jugó 6 partidos con Minnesota, ninguno de ellos de forma completa. Se marchó sin haber marcado un solo gol y con dos asistencias conseguidas en el mismo partido ante Austin FC.

Triste debut de James Rodríguez en goleada recibida por Minnesota United

Ahora, Rodríguez se ha quedado sin equipo a la espera de poder negociar con algún otro club del mundo.

Por lo pronto su paso fugaz por la MLS, ha sido amargo y poco brillante para uno de los referentes sudamericanos del futbol de los últimos años.