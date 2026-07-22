Publicación: miércoles 22 de julio de 2026

Héctor Cantú

James Rodríguez duró menos de 6 meses en la MLS

El capitán colombiano cierra un fugaz paso por el futbol de los Estados Unidos

Luego de un Mundial sobresaliente con la Selección Colombiana, James Rodríguez ha quedado sin equipo luego de que Minnesota United anunciara que no continuará con el equipo de la MLS.

En sus redes sociales, el club alado dio a conocer que el exjugador de León de la Liga MX no continuaría para la segunda mitad de la temporada 2026, una noticia que tomó a todos de sorpresa.

James llegó a la MLS para inicios de la temporada 2026 en uno de los movimientos más llamativos del mercado previo al arranque de la temporada.

Sin embargo, su poca actividad con el equipo y su pobre producción ofensiva, llevaron al club celeste a prescindir de sus servicios.

Rodríguez apenas jugó 6 partidos con Minnesota, ninguno de ellos de forma completa. Se marchó sin haber marcado un solo gol y con dos asistencias conseguidas en el mismo partido ante Austin FC.

Triste debut de James Rodríguez en goleada recibida por Minnesota United

El debut de James Rodríguez en la MLS resultó amargo: Minnesota United cayó 6-0 ante Vancouver Whitecaps en un partido dominado de principio a fin por el equipo canadiense.
El colombiano no fue titular en su primer partido de liga y comenzó el encuentro en el banco, a la espera de sumar minutos tras varias semanas sin actividad oficial.
James ingresó en la segunda mitad, cuando el marcador ya estaba muy cargado en contra de Minnesota, por lo que su participación llegó con el juego prácticamente definido.
El mediocampista disputó alrededor de media hora, sus primeros minutos oficiales desde finales de 2025, en un intento por retomar ritmo competitivo.
Durante el tiempo que estuvo en cancha, buscó asumir la conducción ofensiva, aunque el dominio territorial de Vancouver limitó sus posibilidades de influir en el partido.
Una de sus intervenciones más claras llegó a balón parado, con un tiro de esquina que terminó en un remate de cabeza de un compañero, aunque sin mayor peligro.
El contexto del partido tampoco ayudó: Minnesota ya estaba muy desordenado defensivamente, lo que dejó al colombiano en un escenario complicado para mostrar su futbol.
El contexto del partido tampoco ayudó: Minnesota ya estaba muy desordenado defensivamente, lo que dejó al colombiano en un escenario complicado para mostrar su futbol.
El encuentro generó gran expectativa mediática por tratarse del primer partido de James en la MLS, uno de los fichajes más llamativos recientes de la liga.
Más allá del resultado, el debut dejó claro que el colombiano necesitará tiempo para encontrar ritmo y adaptación, después de un largo periodo con poca actividad competitiva.

Ahora, Rodríguez se ha quedado sin equipo a la espera de poder negociar con algún otro club del mundo.

Por lo pronto su paso fugaz por la MLS, ha sido amargo y poco brillante para uno de los referentes sudamericanos del futbol de los últimos años.

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