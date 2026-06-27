Publicación: domingo 28 de junio de 2026

EFE

James Rodríguez inscribe su nombre en la historia de los Mundiales

James Rodríguez alcanza la cima en el partido contra Portugal

James Rodríguez se convirtió este sábado en el futbolista colombiano con más partidos jugados en los Mundiales, con un total de 11, en el empate 0-0 de la selección cafetera ante Portugal en Miami que le bajó el telón al Grupo K.

Rodríguez fue el capitán de Colombia y estuvo en el campo del estadio Hard Rock de Miami durante 76 minutos, cuando fue reemplazado por Juan Fernando Quintero.

El Mundial sonríe; Colombia clasifica con todo y gol de James Rodríguez

James Rodríguez abrió el marcador en la victoria 3-0 de Colombia sobre Bolivia.
Con el triunfo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Colombia aseguró su clasificación al Mundial de 2026.
Tras mucha incertidumbre y cuatro partidos seguidos sin ganar, Colombia ganó el partido que necesitaba.
Los goles fueron de James (31'), Jhon Córdoba (74') y Juan Fernando Quintero (83').
Así se vivió la victoria de Colombia en Barranquilla.
Así se vivió la victoria de Colombia en Barranquilla.
Así se vivió la victoria de Colombia en Barranquilla.

El centrocampista ha superado a Carlos 'el Pibe' Valderrama y a Freddy Rincón, con quienes estaba igualado en 10 encuentros.

Valderrama y Rincón jugaron con la selección Colombia en los mundiales de Italia'90, Estados Unidos'94 y Francia'98.

Por su parte, James jugó cinco partidos en Brasil 2014, tres en Rusia 2018 y este sábado completó el tercero de la edición con sede en Canadá, Estados Unidos y México.

El '10' colombiano puede elevar el récord a 12 partidos mundialistas con la Tricolor, el próximo 3 de julio frente a Ghana en Kansas City, por los dieciseisavos de final.

Entre tanto, el capitán de Colombia lamentó la falta de gol frente a Portugal. "Jugamos un partidazo contra un rival grande; lo dije en el partido pasado, que contra rivales que dejan jugar es más cómodo para nosotros, lamentablemente nos faltó el gol", dijo.

"Hicimos un partido bueno en todas las líneas, nos hemos medido contra un rival grande que tiene jugadores de gran experiencia, que tienen historia y juegan en equipos grandes", dijo James con respecto a la selección lusa capitaneada por Cristiano Ronaldo.

James Rodríguez fue el más ovacionado en el Colombia-Uzbekistán

El Estadio Ciudad de México despidió a James Rodríguez con una ensordecedora ovación de pie cuando salió de cambio al minuto 71.
Las tribunas del Coloso de Santa Úrsula reconocieron con aplausos la jerarquía y entrega del '10' en el debut mundialista de Colombia.
James arrancó como titular indiscutible y capitán, siendo el encargado absoluto de manejar los hilos y el ritmo del ataque cafetero.
Con este partido, el mediapunta entró a los libros de historia al disputar su tercera Copa del Mundo (2014, 2018 y 2026).
Al sumar su tercer Mundial, James igualó el récord histórico de las leyendas colombianas Carlos Valderrama y Freddy Rincón.
Tras dejar el terreno de juego por Jaminton Campaz, James recibió el cobijo de su cuerpo técnico y el aplauso de todo el estadio.
La gran actuación del '10' en territorio mexicano ratifica su papel como el líder futbolístico y espiritual de la selección cafetera.
El público premió el despliegue físico del capitán, quien no dudó en bajar hasta el mediocampo para recuperar balones.

A la pregunta de qué le parece Ghana, el próximo rival de Colombia, el centrocampista de 34 años advirtió que será muy difícil y destacó su condición física.

"Ghana es un equipo duro, con jugadores de gran físico, parecidos a los de República del Congo. Será muy duro, aunque tenemos cinco días para recuperarnos. Falta todavía, habrá que estar tranquilos y preparar ese partido de la mejor manera", puntualizó.

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